Путин встретится с Тиллерсоном

По данным собеседников РБК, Тиллерсон приедет в Москву во вторник, 11 апреля. Неназванные источники «Коммерсанта» также не исключили, что американский госсекретарь будет принят в Кремле во второй половине дня 12 апреля, несмотря на официальные заявления.

Накануне, 10 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рабочем графике Путина встречи с Тиллерсоном нет.

Ранее свой визит в Россию отменил глава МИД Великобритании Борис Джонсон . Это произошло после химатаки в сирийской провинции Идлиб. Джонсон заявил, что подробно обсудил свои планы с Тиллерсоном. По словам министра, глава Госдепа США передаст «русским четкое и скоординированное послание» Запада. Тиллерсон посетит Москву после саммита министров иностранных дел «большой семерки», на котором, как сообщалось, может быть принято заявление в отношении России.

В конце марта Путин говорил, что в случае визита Тиллерсона в Россию он намерен встретиться с ним и обсудить борьбу с терроризмом.