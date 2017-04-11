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Путин встретится с Тиллерсоном
Президент РФ Владимир Путин в среду, 12 апреля, встретится с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к МИД РФ источника и один, знакомый с ходом организации визита.
По данным собеседников РБК, Тиллерсон приедет в Москву во вторник, 11 апреля. Неназванные источники «Коммерсанта» также не исключили, что американский госсекретарь будет принят в Кремле во второй половине дня 12 апреля, несмотря на официальные заявления.
Накануне, 10 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рабочем графике Путина встречи с Тиллерсоном нет.
Ранее свой визит в Россию отменил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Это произошло после химатаки в сирийской провинции Идлиб. Джонсон заявил, что подробно обсудил свои планы с Тиллерсоном. По словам министра, глава Госдепа США передаст «русским четкое и скоординированное послание» Запада. Тиллерсон посетит Москву после саммита министров иностранных дел «большой семерки», на котором, как сообщалось, может быть принято заявление в отношении России.
В конце марта Путин говорил, что в случае визита Тиллерсона в Россию он намерен встретиться с ним и обсудить борьбу с терроризмом.
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