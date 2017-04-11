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В Сети возмутились акцией «обманутых» Навальным школьников
Фото: plushev.com
Акция школьников, потребовавших денег от оппозиционера Алексея Навального, показалась интернет-пользователям неубедительной. Об этом написал журналист Александр Плющев в своем блоге.
Акцию, о которой идет речь, подростки устроили у одного из московских СИЗО. Около изолятора собрались несколько школьников с плакатами «Ты обещал, ты обманул», «Где наши 10000 евро» и другими. Самого Навального в этом изоляторе не было.
В итоге Плющеву и твиттер-пользователю «Суровый Томск» удалось выяснить, что один из участников акции, предположительно, не учится в школе, а является студентом РАНХиГС при президенте РФ. РАНХиГС указана в качестве места учебы на его странице «ВКонтакте», а фото его студенческого билета нашли в Instagram.
Кроме того, приказ о зачислении в академию человека с аналогичным именем и фамилией опубликован на официальном сайте вуза. Исходя из этого документа, он учится в РАНХиГС по целевому договору с Федеральной налоговой службой на факультете госуправления и правового регулирования.
В начале марта «Фонд борьбы с коррупцией», основанный Навальным, опубликовал расследование, посвященное активам, которые якобы есть у премьер-министра РФ Медведева. Этот материал стал поводом для антикоррупционных акций, которые прошли 26 марта примерно в ста российских городах. Среди участников акций оказалось много школьников и студентов. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Навальный «сулил награды несовершеннолетним», и поэтому они решили участвовать в митингах. В СК сообщили, что правоохранителей есть информация о предложениях вознаграждения участникам митинга.
За несколько дней до акций протеста Навальный написал в своем блоге, что поможет каждому, кого незаконно задержат на митингах, составить жалобы в Европейский суд по правам человека и отсудить у государства 10 тысяч евро.
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