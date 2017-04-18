В Госдуме объяснили страх перед войной между Россией и США

Результаты соцопроса ВЦИОМ , показавшие, что почти треть населения считает возможной войну между Россией и США, свидетельствуют о переизбытке негативной информации в СМИ. Такую точку зрения высказал в беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов

«Мы живем сейчас как на линии фронта, и ничего другого в эфир и в основные поисковые системы не попадает. Никакого позитива — одна негативная повестка. Весь топ "Яндекса" — борьба, война, стрельбы и все остальное», — сказал Свинцов.

По его мнению, чтобы успокоить россиян, достаточно дать им понять, что «в стране достаточно здравых и мудрых политиков, которые никогда не доведут дело до конфликта».

В понедельник, 17 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 30 процентов россиян считают возможной войну США с Россией. При этом большинство граждан, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.