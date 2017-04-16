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Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
"С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия", - отмечается в поздравлении президента.
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