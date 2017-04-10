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Канада готова усилить санкции против РФ
Канада готова работать вместе с союзниками над усилением антироссийских санкций. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова передает агентство Sputnik.
«Канадой уже были введены строгие санкции (в отношении РФ — прим. Рамблер/новости). Мы всегда готовы работать с нашими союзниками, чтобы их усилить», — заявил Трюдо.
В Кремле заявили, что не знают о намерении Вашингтона ввести против Москвы новые санкции, так как официальных заявлений на этот счет от администрации президента США Дональда Трампа не получали. О намерении ввести новые антироссийские санкции ранее заявляла постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли. Причина возможного введения новых ограничительных мер – поддержка Москвой сирийских властей.
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