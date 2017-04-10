Канада готова усилить санкции против РФ

Канада готова работать вместе с союзниками над усилением антироссийских санкций. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо . Его слова передает агентство Sputnik

«Канадой уже были введены строгие санкции (в отношении РФ — прим. Рамблер/новости). Мы всегда готовы работать с нашими союзниками, чтобы их усилить», — заявил Трюдо.