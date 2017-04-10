СМИ: России посулили членство в G7 в обмен на Асада

Запад рассматривает вариант возвращения России в «большую семерку» в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада . В случае отказа против России будут введены новые санкции, пишет The Daily Telegraph.

Якобы именно с этим «багажом кнутов и пряников» на этой неделе Россию посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон . Издание утверждает, что он намерен предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину и потребовать отказаться от Асада.

В обмен Запад готов рассмотреть вариант возвращения Москвы в «большую семерку». При этом американские и британские дипломаты рассказали изданию, что российский лидер якобы «отчаянно» хочет вернуться в G7 и ищет пути выхода из Сирии, «сохранив при этом лицо».

При этом другой источник сообщил газете, что Москве нужно предложить достойную стратегию отхода из Сирии, так как ультиматумы в случае с Россией не работают.