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СМИ: России посулили членство в G7 в обмен на Асада
Запад рассматривает вариант возвращения России в «большую семерку» в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада. В случае отказа против России будут введены новые санкции, пишет The Daily Telegraph.
Якобы именно с этим «багажом кнутов и пряников» на этой неделе Россию посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Издание утверждает, что он намерен предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину и потребовать отказаться от Асада.
В обмен Запад готов рассмотреть вариант возвращения Москвы в «большую семерку». При этом американские и британские дипломаты рассказали изданию, что российский лидер якобы «отчаянно» хочет вернуться в G7 и ищет пути выхода из Сирии, «сохранив при этом лицо».
При этом другой источник сообщил газете, что Москве нужно предложить достойную стратегию отхода из Сирии, так как ультиматумы в случае с Россией не работают.
На этом фоне в прессе появились сведения, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен добиться от стран-участниц G7 ужесточения антироссийских санкций. Ранее он демонстративно отменил свой визит в Москву.
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