Макрон заявил о необходимости диалога с Россией

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция должна вести диалог с Россией.

"Мы должны вести диалог с ( президентом РФ ) Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда одобряет или защищает", — сказал Макрон. Он добавил, что "Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями".

Также Макрон затронул вопрос применения химического оружия в Сирии. Он выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе. Также Макрон заявил, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России — союзника Башара Асада , дать нам гарантии уничтожения запасов химического оружия".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.