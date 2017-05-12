Трамп рассказал о спасительной для многих жизней встрече с Лавровым

«Думаю, наша беседа была отличной. Она касалась Сирии и Украины. Возможно, благодаря этому обсуждению убиты будут значительно меньше людей и оно в конечном счете позволит установить мир», — сказал Трамп в ответ телеведущему Лестеру Холту.

«Это хорошо, что я встречаюсь с людьми», — отметил Трамп и рассказал, как во время разговора с Путиным согласился встретиться с Лавровым. «Меня устраивают такие встречи, это хорошо, а не плохо», — добавил американский президент.

Президент США Дональд Трамп ранее разместил в Twitter фото с официальных встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным , сопроводив пост призывом «Давайте строить мир!».

Встреча российского министра с президентом США состоялась в среду, 10 мая. В Белом доме по ее итогам заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. Сергей Лавров назвал сотрудников администрации Трампа «людьми дела». В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.