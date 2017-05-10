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МИД России подтвердил встречу Лаврова с Трампом в Вашингтоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 10 мая, передает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
"Да, планируется встреча с президентом США", - заявили в МИДе.
Ранее Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова 10 мая в Вашингтоне.
Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом 9 мая. 10 мая у главы МИД России состоится встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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