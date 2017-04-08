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Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Британии в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отмену визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву, заявила, что стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой внешней политики Запада.
«Эта «отмена визита» последовала сразу после его «переноса». Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности , в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — заявила Захарова.
Она отметила, что Москва всегда выступала за выстраивание стабильных отношений на твёрдой международно-правой основе.
«К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики», — добавила представитель российского дипведомства.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии.
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