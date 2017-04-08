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Конашенков советует отправить на базу Шайрат экспертов
Единственный способ доказать, что на сирийской базе "Шайрат", по которой США нанесли удар, было химическое оружие, это отправить туда экспертов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.
"Единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на "Шайрате" отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов", — сказал Конашенков.
Губернатор Хомса сообщал, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
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