МИД ответил на сообщения о визите российских военных к талибам

МИД России опроверг информацию ряда афганских СМИ о посещении российской военной делегацией тренировочных лагерей талибов на территории граничащего с Афганистаном Северного Вазиристана (пакистанское агентство). В МИД назвали эти сообщения «инсинуациями», сообщает РИА Новости

Как сообщается, российская делегация, которую возглавил замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Истраковым провела в Равалпинди (Пакистан) очередной раунд двусторонних штабных консультаций.

«Акцент был сделан на обсуждении перспектив регионального взаимодействия в деле купирования угроз, исходящих от международных террористических группировок. Пакистанская сторона организовала презентацию на тему "Развитие ситуации в сфере безопасности в ИРП"», -- говорится в комментарии МИД. Россияне побывали в столице Северного Вазиристана городе Мираншах, где им показали районы города, освобожденные от террористов в ходе проводимой с 2014 года контртеррористической операции «Зарб-е-Азб» («Удар меча»).