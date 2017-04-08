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МИД заявил о намерении «задать Тиллерсону вопросы»
У России есть ряд вопросов к США, которые в МИД намерены задать госсекретарю США Рексу Тиллерсону во время его предстоящего визита в Москву, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. «Приедет госсекретарь США, послушаем, что скажет, зададим вопросы», - сказала Захарова.
По ее словам, российской стороне следует учитывать происходящее в американском политикуме процессы, при этом «абсолютно четко подчеркивать недопустимостью для нас подобных акций» (имеется в виду обстрел «Томагавками» Сирии).
Она также заявила, что удары США по авиабазе в Сирии не имеют ничего общего со стремлением добраться до истины в вопросе применения химического оружия, передает РИА «Новости».
Как отметил перед этим председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, условия для переговоров с Тиллерсоном стали хуже, чем были при его предшественнике Джоне Керри.
Визит Тиллерсона в Москву запланирован на 11-12 апреля.
В ночь на 7 апреля США под предлогом ответа на якобы проведенную Дамаском «химатаку» запустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских ВВС Шайрат.
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