МИД заявил о намерении «задать Тиллерсону вопросы»

У России есть ряд вопросов к США, которые в МИД намерены задать госсекретарю США Рексу Тиллерсону во время его предстоящего визита в Москву, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова . «Приедет госсекретарь США, послушаем, что скажет, зададим вопросы», - сказала Захарова.

По ее словам, российской стороне следует учитывать происходящее в американском политикуме процессы, при этом «абсолютно четко подчеркивать недопустимостью для нас подобных акций» (имеется в виду обстрел «Томагавками» Сирии).

Она также заявила, что удары США по авиабазе в Сирии не имеют ничего общего со стремлением добраться до истины в вопросе применения химического оружия, передает РИА «Новости».

Визит Тиллерсона в Москву запланирован на 11-12 апреля.

В ночь на 7 апреля США под предлогом ответа на якобы проведенную Дамаском «химатаку» запустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских ВВС Шайрат.