Лавров пошутил про журналистов на ассамблее СВОП

Глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на XXV ассамблее Совета по внешней и оборонной политике пошутил по поводу журналистов, сообщает RТ

Лавров отметил, что все оценки с связи с ударами США по базе в Сирии уже были даны. Поэтому в нынешних условиях, «когда и объективные, и субъективные факторы риска начинают всё больше и больше проявляться», важно заниматься аналитикой, прогнозированием и «обогащать друг друга через открытый доверительный диалог». Именно это всегда отличало Совет по внешней и оборонной политике, констатировал он.

«Я очень рассчитываю на полезную дискуссию сразу, как только наши коллеги из СМИ заберут свои камеры», — заметил министр.