Лавров пошутил про журналистов на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике

«Все оценки вы слышали (об ударах США по базе в Сирии. — RT). В этих условия, когда и объективные, и субъективные факторы риска начинают всё больше и больше проявляться, тем важнее в этих условиях заниматься аналитикой, заниматься прогнозированием и обогащать друг друга через открытый доверительный диалог», — заявил Лавров на ассамблее.

По его словам, именно этим Совет по внешней и оборонной всегда и славился.

«Я очень рассчитываю на полезную дискуссию сразу как только наши коллеги из СМИ заберут свои камеры», — пошутил министр.

RT вёл прямую трансляцию мероприятия.