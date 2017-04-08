Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» приступил к службе в Средиземноморье

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщает военное ведомство

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского флота в Средиземном море», - сообщил RNS начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв

До этого, с 3 по 5 апреля, «Адмирал Григорович» нес службу в Черном море, где принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа «PASSEX».

«Адмирал Григорович» — головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны «Штиль-1» артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).