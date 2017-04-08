Косачев: ВКС не втянется в военные акции против США в САР без прямой угрозы

Константин Косачев. Российская авиация не будет втягиваться в военные акции против США, если не будет прямой угрозы военным РФ в Сирии, считает глава международного комитета Совфеда

"На мой взгляд, это не означает, что российская авиация будет втягиваться в военные акции против США и тех, кто их поддерживает, если не будет прямой угрозы нашим военным в Сирии", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Однако, подчеркнул Косачев, если нелегитимная атака США не получит адекватной оценки со стороны международного сообщества, то это может быть воспринято как сигнал к продолжению попыток достичь военным путем "все менее очевидных целей Вашингтона в Сирии". Тогда все угрозы столкновений в любой конфигурации вырастут кратно, добавил он.

Кроме того, заявил Косачев, приостановление действия меморандума по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе операции в Сирии был напрашивающимся шагом.

"Не может быть правовых механизмов поддержки неправовых действий. А своим ударом по базе сирийских правительственных войск в Хомсе США сами поставили себя вне международных антитеррористических соглашений, совершив сразу два опасных акта", — написал Косачев.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России , двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.