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Зампостпреда РФ при ООН призвал США не оскорблять Россию
Заместитель постпреда России при Организации объединенных наций (ООН) Владимир Сафронков потребовал от американского представителя Никки Хейли прекратить оскорблять Россию. Слова дипломата передает ТАСС.
«Я бы попросил выступающих - представителя Соединенных Штатов и другие делегации - не оскорблять мою страну. На это действительно нет ни у кого морально права. Мы себе этого не позволяем», - заявил Сафронков.
Свое заявление Сафронков сделал на экстренном заседании Совета безопасности ООН (СБ ООН), посвященном эскалации конфликта в Сирии. Российский представитель подчеркнул, что Хейли обладает «реальным шансом […] наладить здоровую коллективную работу в СБ», однако добавил, что достичь этого не удастся, если «выдавать национальную точку зрения за абсолютную истину». В ходе заседания постпред США заявила, что Москва не справилась с обязательствами по уничтожению химического оружия Сирии. Возможными причинами провала миссии Хейли назвала некомпетентность России в вопросах уничтожения химоружия и попытках «режима Асада (президента Сирии Башара Асада – прим. Рамблер/новости) одурачить Россию».
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Удар стал ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя. Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в связи с ударом Россия и США находятся «на грани боевых столкновений». Россия вышла из меморандума о безопасности полетов над Сирией и прекратила работу горячей линии с США. 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения.
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