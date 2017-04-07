Зампостпреда РФ при ООН призвал США не оскорблять Россию

«Я бы попросил выступающих - представителя Соединенных Штатов и другие делегации - не оскорблять мою страну. На это действительно нет ни у кого морально права. Мы себе этого не позволяем», - заявил Сафронков.

Свое заявление Сафронков сделал на экстренном заседании Совета безопасности ООН (СБ ООН), посвященном эскалации конфликта в Сирии. Российский представитель подчеркнул, что Хейли обладает «реальным шансом […] наладить здоровую коллективную работу в СБ», однако добавил, что достичь этого не удастся, если «выдавать национальную точку зрения за абсолютную истину». В ходе заседания постпред США заявила, что Москва не справилась с обязательствами по уничтожению химического оружия Сирии. Возможными причинами провала миссии Хейли назвала некомпетентность России в вопросах уничтожения химоружия и попытках «режима Асада (президента Сирии Башара Асада – прим. Рамблер/новости) одурачить Россию».