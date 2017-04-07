Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном

Россия прекращает работу горячей линии с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с 00:00 8 апреля 2017 года выполнения своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании между Минобороны России и Пентагоном », - заявил Конашенков.

Москва пошла на такие меры в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе в Шайрате. В результате атаки погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя. Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Вашингтон возлагает ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения.

Меморандум был принят в октябре 2015 года. Он включал в себя комплекс правил, целью которых было предотвращение инцидентов между российскими и американскими самолетами в небе над Сирией. Стороны в круглосуточном режиме могли обмениваться информацией по горячей линии.