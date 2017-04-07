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Пентагон призвал Россию вернуться к диалогу по Сирии
Вашингтон рассчитывает на возобновление контактов с Москвой по безопасности полетов над Сирией. С таким заявлением выступила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса. Об этом сообщает РИА Новости.
Балданса добавила, что возобновление связи по обеспечению безопасности полетов необходимо «для избежания инцидентов и ошибок». Россия вышла из меморандума о безопасности полетов над Сирией после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат вооруженных сил арабской республики. Американский президент Дональд Трамп объяснил свое решение необходимостью предотвратить применение химического оружия сирийской армией. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя.
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