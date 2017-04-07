Путин выразил соболезнования королю Швеции после теракта в Стокгольме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с терактом, произошедшим в центре Стокгольма. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в пятницу, 7 апреля.

«В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжелый час россияне скорбят вместе с народом Швеции», — говорится в обращении.

Владимир Путин также попросил передать слова поддержки родственникам погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

7 апреля на главной пешеходной улице Стокгольма грузовик протаранил толпу. Погибли по меньшей мере три человека, точных сведений о числе пострадавших также пока нет.

По предварительным данным шведской полиции, наезд грузовика на толпу является террористическим актом.