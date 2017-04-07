Пентагон призвал Россию вернуться к диалогу по обеспечению безопасности полетов в Сирии

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что США надеются на поддержание с Россией контактов по безопасности полетов в Сирии и рассчитывают на аналогичную реакцию со стороны Москвы. Как считает представитель Пентагона, диалог по обеспечению безопасности полетов выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии «для избежания инцидентов и ошибок», передает РИА «Новости».

В ночь на пятницу США нанесли удар по базе сирийских вооруженных сил.

Москва в ответ на действия Вашингтона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.