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Пентагон призвал Россию вернуться к диалогу по обеспечению безопасности полетов в Сирии
Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что США надеются на поддержание с Россией контактов по безопасности полетов в Сирии и рассчитывают на аналогичную реакцию со стороны Москвы. Как считает представитель Пентагона, диалог по обеспечению безопасности полетов выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии «для избежания инцидентов и ошибок», передает РИА «Новости».
В ночь на пятницу США нанесли удар по базе сирийских вооруженных сил.
Москва в ответ на действия Вашингтона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.
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