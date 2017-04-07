РФ созывает в Женеве заседание целевой группы по прекращению огня в Сирии

РФ созывает в Женеве срочное заседание целевой рабочей группы по прекращению огня в Сирии. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

"Созываем в Женеве заседание целевой группы. Оно состоится сегодня в 17:00 (18:00 мск), - отметил дипломат. - Мы собираем группу для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после удара США по военному аэродрому Аль-Шайрат правительственных войск Сирии".

В целевую группу по прекращению огня, которая собирается на свои заседания раз в неделю, входят страны - участницы Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Сопредседателями являются Россия и США.