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РФ созывает в Женеве заседание целевой группы по прекращению огня в Сирии
РФ созывает в Женеве срочное заседание целевой рабочей группы по прекращению огня в Сирии. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.
"Созываем в Женеве заседание целевой группы. Оно состоится сегодня в 17:00 (18:00 мск), - отметил дипломат. - Мы собираем группу для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после удара США по военному аэродрому Аль-Шайрат правительственных войск Сирии".
В целевую группу по прекращению огня, которая собирается на свои заседания раз в неделю, входят страны - участницы Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Сопредседателями являются Россия и США.
ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили минувшей ночью 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. В России этот удар расценили как агрессию против суверенного государства и как нарушение международного права.
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