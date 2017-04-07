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Крымчан поманили безвизовыми поездками в Европу
Жители Крыма с украинскими паспортами смогут получить биометрический документ для безвизовых поездок в Европу. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента Европейского Союза МИД Украины Сергей Саенко. Его слова передает РИА Новости.
Саенко добавил, что оформлять документы необходимо на территории Украины. 6 апреля Европарламент одобрил введение безвизового режима с Украиной. Либерализация визового режима касается лишь краткосрочных поездок и не предоставляет права на работу. Всего безвизовый режим позволяет свободно передвигаться по 22 странам Шенгенской зоны, четырем странам, не являющимся членами Европейского союза (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, и четырем странам-кандидатам на присоединение к Шенгену (Хорватия, Болгария, Румыния, Кипр). Для того, чтобы безвизовый режим вступил в силу, его должен поддержать Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС с последующим утверждением Советом ЕС. Эти процедуры займут около двух месяцев. После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года 98% жителей полуострова получили российское гражданство.
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