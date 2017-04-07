Путин обсудил с Совбезом продолжение операции в Сирии

По словам представителя Кремля, «состоялось детальное обсуждение ситуации», сложившейся после ракетного удара США. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что члены Совбеза выразили «глубокую обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями» действий США для совместной борьбы с терроризмом.

Также участники совещания выразили сожаление «в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений».

Песков уточнил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжением российской операции в Сирии. Кроме того, участники совещания затронули текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. По информации СМИ, в результате удара погибли девять человек, в том числе четверо детей.