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Путин обсудил с Совбезом продолжение операции в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В совещании Совбеза приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.
По словам представителя Кремля, «состоялось детальное обсуждение ситуации», сложившейся после ракетного удара США. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву», - подчеркнул Песков.
Он отметил, что члены Совбеза выразили «глубокую обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями» действий США для совместной борьбы с терроризмом.
Также участники совещания выразили сожаление «в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений».
Песков уточнил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжением российской операции в Сирии. Кроме того, участники совещания затронули текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. По информации СМИ, в результате удара погибли девять человек, в том числе четверо детей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что удар стал ответом на химическую атаку, совершенную в Сирии. По мнению Трампа, действия Штатов позволят предотвратить распространение химического оружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства». Москва приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии.
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