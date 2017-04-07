Медведев: Россия и США на грани боевых столкновений

«Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (группировка запрещена в РФ — прим. Рамблер/новости) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. […] На грани боевых столкновений с Россией», — написал Медведев.

Медведев добавил, что ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат был нанесен с нарушением международного права и без санкции Организации объединенных наций (ООН). США нанесли удар по базе правительственных сирийских войск в провинции Идлиб утром 7 апреля. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя. Американский президент Дональд Трамп объяснил свое решение необходимостью предотвратить применение химического оружия сирийской армией. Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом.

4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 72 человека, в том числе и 27 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения.