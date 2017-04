Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка написала в Twitter, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

"Времена, в которые мы живем, требуют принимать сложные решения. Горжусь своим отцом за отказ согласиться с этими ужасными преступлениями против человечества", — заявила она.

The times we are living in call for difficult decisions — Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017

​В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома ранее была проведена химатака в провинции Идлиб. По информации Пентагона, по авиабазе с эсминцев "Росс" и "Портер" были выпущены 59 крылатых ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что жертвами удара стали семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей. Сирийские вооруженные силы заявили о гибели десяти военнослужащих. По данным Минобороны России, четверо сирийских военных погибли, двое пропали без вести и шесть получили ожоги при тушении пожаров.