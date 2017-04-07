Россия потребует созвать Совбез ООН после американского удара по Сирии

Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", — сказал Озеров.