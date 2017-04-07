Тиллерсон заявил, что разочарован реакцией России на удар США по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что реакция России на удар США по Сирии его разочаровала, но была ожидаема, сообщает агентство Рейтер.

Как уточняет агентство, по словам Тиллерсона, реакция РФ говорит, что она продолжает поддерживать режим президента Сирии Башара Асада

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.