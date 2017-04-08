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Реакция России на удар США по Сирии разочаровала Тиллерсона
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован реакцией России на удар США по Сирии. Об этом он рассказал журналистам в субботу, 8 апреля, передает Reuters.
Тиллерсон пояснил, что он «разочарован, но не удивлен реакцией Москвы, продолжающей поддерживать президента Сирии Башара Асада». Заявление главы американской дипломатии прозвучало практически одновременно с утверждением официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом.
В ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков позднее пояснил, что сирийская авиация обстреляла в Хан-Шейхуне склад боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Тем не менее Вашингтон обвинил главу САР в использовании запрещенных боевых отравляющих веществ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что удар по авиабазе был нанесен в нарушение международного права и поставил Москву и Вашингтон «на грань боевых столкновений».
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