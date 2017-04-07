Wintershall: более выгодной альтернативы российскому газу для Европы нет

Председатель правления немецкой нефтегазовой Wintershall Марио Мерен заявил, что более выгодной альтернативы российскому газу для Европы не существует.

"У Европы, безусловно, есть необходимость в дополнительном импорте газа. В конце концов, добыча в Северном море снижается. Европейцы должны быть открыты всем источникам, которые можно использовать. Это газ, который поступает по трубопроводу из России, Норвегии и даже из Северной Африки, а также трансокеанский сжиженный газ", — заявил Мерен в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Тогда рынок будет волен решать, какой газ в конце концов купить. Но я убежден, что нет более выгодной альтернативы, чем российский газ. Природный газ из России сможет противостоять любой конкуренции", — добавил он.