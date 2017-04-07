Летчиков с заочным образованием оставили за бортом

Росавиация в начале апреля остановила выдачу свидетельств коммерческих пилотов гражданской авиации выпускникам заочных отделений высших учебных заведений. Причина — отсутствие у заочников необходимого объема летной практики. Соответствующая директива направлена во все межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта.

Как рассказали «Известиям» в Росавиации, в феврале этого года была выявлена схема, позволявшая получать свидетельства коммерческих пилотов людям, не имевшим необходимого объема летной подготовки.

— Около 300 человек собирались воспользоваться этим каналом в ближайшее время, среди них были те, у кого ранее пилотские свидетельства уже были аннулированы, — рассказали «Известиям» в Росавиации. — В настоящее время мы остановили выдачу свидетельств для всех, кто обучался заочно.

По словам представителя Росавиации, схема выглядела следующим образом: граждане сначала поступали в российские или зарубежные авиационные учебные центры, например, в Минске. Там за короткий период они получали свидетельства пилотов гражданской авиации, которые не дают права устраиваться на работу в коммерческую авиацию и не разрешают заниматься перевозкой пассажиров и грузов. Далее они поступали на заочное отделение в один из российских вузов гражданской авиации на направление подготовки «Аэронавигация» по профилю «Летная эксплуатация гражданских воздушных судов» и через два года выпускались с дипломом бакалавра. Имея свидетельство пилота и профильное высшее образование, они получали формальное право претендовать на получение свидетельства коммерческого пилота.

Для того чтобы стать пилотом крупной авиакомпании, такого документа обычно мало; авиаперевозчики требуют от кандидата на работу налета в несколько сотен часов. Например, чтобы получить работу в «Аэрофлоте» , пилот должен иметь опыт полетов не менее 500 часов на конкретном типе воздушного судна (то есть на Airbus или Boeing ).

На заочной форме обучения даются исключительно теоретические знания. Летная практика в программу обучения не входит. Однако описанная схема позволяла относительно легким путем получать свидетельство пилота коммерческой авиации без получения необходимых практических навыков пилотирования воздушного судна.

В настоящее время всем начальникам межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта и должностным лицам, ответственным за выдачу свидетельств авиационного персонала, даны указания не выдавать свидетельства на основании дипломов о заочном образовании.

В Росавиации признали заочную подготовку специалистов авиационного персонала недостаточным основанием для выдачи свидетельства специалиста авиационного персонала гражданской авиации РФ на основании пункта 1 статьи 52 и пункта 4 статьи 54 Воздушного кодекса РФ. В частности, речь идет о норме, согласно которой подготовка авиационных специалистов осуществляется по программам подготовки, утвержденным уполномоченным органом в области гражданской авиации.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов согласен с тем, что выпускники учебных центров не имеют права работать в коммерческой авиации.

— Авиационные учебные центры не дают необходимой летной подготовки, поэтому их выпускники ни в коем случае не должны допускаться до полетов в коммерческой авиации. Это недопустимо. Коммерческим пилотом может стать только выпускник среднего или высшего летного училища, причем обязательно государственного. А различные учебные центры предназначены для подготовки пилотов исключительно для авиации общего назначения, — заявил «Известиям» Олег Смирнов.

В Росавиации отметили, что принятые меры не будут затрагивать тех граждан, кто ранее уже получил среднее профессиональное образование и имеет действующее свидетельство коммерческого пилота.

В профсоюзе летного состава России рассчитывают на то, что действия авиационного регулятора не отразятся на тех коммерческих пилотах-заочниках, кто на законных основаниях успел получить свои документы.

— Если кто-то где-то готовил пилотов по неутвержденным образовательным программам, люди от этого пострадать не должны — они не виноваты. Таких людей много. Будет неправильно сейчас задним числом отбирать у них свидетельства», — отметил «Известиям» президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук

Руководитель аналитического центра компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина считает, что изменения требований к обучению авиационного персонала должны носить системный характер.

— Эти изменения должны затронуть широкую нормативную правовую базу, как минимум федеральные авиационные правила и федеральные государственные образовательные стандарты, а также транспортную и образовательную стратегии. Дипломы специалистов, которые уже окончили или окончат обучение по заочной форме, должны остаться годными при трудоустройстве на работу, — заявила «Известиям» Маргарита Юскина.