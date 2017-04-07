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Летчиков с заочным образованием оставили за бортом
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Росавиация в начале апреля остановила выдачу свидетельств коммерческих пилотов гражданской авиации выпускникам заочных отделений высших учебных заведений. Причина — отсутствие у заочников необходимого объема летной практики. Соответствующая директива направлена во все межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта.
Как рассказали «Известиям» в Росавиации, в феврале этого года была выявлена схема, позволявшая получать свидетельства коммерческих пилотов людям, не имевшим необходимого объема летной подготовки.
— Около 300 человек собирались воспользоваться этим каналом в ближайшее время, среди них были те, у кого ранее пилотские свидетельства уже были аннулированы, — рассказали «Известиям» в Росавиации. — В настоящее время мы остановили выдачу свидетельств для всех, кто обучался заочно.
По словам представителя Росавиации, схема выглядела следующим образом: граждане сначала поступали в российские или зарубежные авиационные учебные центры, например, в Минске. Там за короткий период они получали свидетельства пилотов гражданской авиации, которые не дают права устраиваться на работу в коммерческую авиацию и не разрешают заниматься перевозкой пассажиров и грузов. Далее они поступали на заочное отделение в один из российских вузов гражданской авиации на направление подготовки «Аэронавигация» по профилю «Летная эксплуатация гражданских воздушных судов» и через два года выпускались с дипломом бакалавра. Имея свидетельство пилота и профильное высшее образование, они получали формальное право претендовать на получение свидетельства коммерческого пилота.
Для того чтобы стать пилотом крупной авиакомпании, такого документа обычно мало; авиаперевозчики требуют от кандидата на работу налета в несколько сотен часов. Например, чтобы получить работу в «Аэрофлоте», пилот должен иметь опыт полетов не менее 500 часов на конкретном типе воздушного судна (то есть на Airbus или Boeing).
На заочной форме обучения даются исключительно теоретические знания. Летная практика в программу обучения не входит. Однако описанная схема позволяла относительно легким путем получать свидетельство пилота коммерческой авиации без получения необходимых практических навыков пилотирования воздушного судна.
В настоящее время всем начальникам межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта и должностным лицам, ответственным за выдачу свидетельств авиационного персонала, даны указания не выдавать свидетельства на основании дипломов о заочном образовании.
В Росавиации признали заочную подготовку специалистов авиационного персонала недостаточным основанием для выдачи свидетельства специалиста авиационного персонала гражданской авиации РФ на основании пункта 1 статьи 52 и пункта 4 статьи 54 Воздушного кодекса РФ. В частности, речь идет о норме, согласно которой подготовка авиационных специалистов осуществляется по программам подготовки, утвержденным уполномоченным органом в области гражданской авиации.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов согласен с тем, что выпускники учебных центров не имеют права работать в коммерческой авиации.
— Авиационные учебные центры не дают необходимой летной подготовки, поэтому их выпускники ни в коем случае не должны допускаться до полетов в коммерческой авиации. Это недопустимо. Коммерческим пилотом может стать только выпускник среднего или высшего летного училища, причем обязательно государственного. А различные учебные центры предназначены для подготовки пилотов исключительно для авиации общего назначения, — заявил «Известиям» Олег Смирнов.
В Росавиации отметили, что принятые меры не будут затрагивать тех граждан, кто ранее уже получил среднее профессиональное образование и имеет действующее свидетельство коммерческого пилота.
В профсоюзе летного состава России рассчитывают на то, что действия авиационного регулятора не отразятся на тех коммерческих пилотах-заочниках, кто на законных основаниях успел получить свои документы.
— Если кто-то где-то готовил пилотов по неутвержденным образовательным программам, люди от этого пострадать не должны — они не виноваты. Таких людей много. Будет неправильно сейчас задним числом отбирать у них свидетельства», — отметил «Известиям» президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.
Руководитель аналитического центра компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина считает, что изменения требований к обучению авиационного персонала должны носить системный характер.
— Эти изменения должны затронуть широкую нормативную правовую базу, как минимум федеральные авиационные правила и федеральные государственные образовательные стандарты, а также транспортную и образовательную стратегии. Дипломы специалистов, которые уже окончили или окончат обучение по заочной форме, должны остаться годными при трудоустройстве на работу, — заявила «Известиям» Маргарита Юскина.
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