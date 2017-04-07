Искусственный интеллект напишет законопроекты

Правительство обсуждает способы улучшить работу с документами. Одним из решений может стать перевод межведомственного документооборота на блокчейн или любую другую защищенную систему удаленного обмена информацией, а также использование технологии машинного обучения. Это подкласс искусственного интеллекта, который способен обучаться на основе заданных параметров. Применение обеих модных технологий обсуждает рабочая группа «умная экономика» при Минэкономразвития. «Известиям» удалось ознакомиться с планом ее работы.

Ведомство Максима Орешкина серьезно работает над планом увеличения темпов роста экономики выше среднемировых до 2025 года. В министерстве создано 10 рабочих групп, одна из них — «умная экономика». В ее задачи входит digital-реформа правительства, где до сих пор обмен любой информацией происходит на бумаге, что тормозит продвижение любых инициатив. При этом корпоративные технологии управления и обмена информацией ушли далеко вперед.

В частности, рабочая группа обсуждает возможность подготовки проектов нормативно-правовых актов, внесения в них изменений и их хранения в специальных реестрах на основе блокчейн (технология распределенного хранения данных, обеспечивающая сохранность данных и их надежную защиту), говорится в задачах группы. Сейчас у каждого министерства своя электронная база, и, например, чиновники Минэнерго через нее не могут узнать об инициативах Минфина.

Также может быть создан программный алгоритм для работы с документами, в том числе с использованием не менее модной технологии машинного обучения.

Как пояснил «Известиям» директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков, использование на госслужбе машинного обучения может подразумевать, что первые варианты законопроектов будут разрабатывать специальные машины.

— Задаются параметры закона, а дальше техника в собственном режиме готовит его драфт. Дальше с этим драфтом уже начинают работать специалисты, — пояснил Владимир Южаков.

Для использования механизмов блокчейн и машинного обучения в госуправлении и российской экономике будут разработаны специальные правила, говорится в материалах рабочей группы. Также будут специальные правила размещения, доступа и использования государственных данных, в том числе и открытых.

— На заседании рабочей группы по цифровой экономике необходимая сумма на создание правительственного архива не обсуждалась. Минфин на заседании замечания не высказывал, — пояснил один из участников рабочей группы.

Также правительство хочет оптимизировать сроки и процедуры подготовки нормативных правовых актов и сформировать систему прослеживаемости их истории: от разработки до принятия. Госслужащие должны будут взаимодействовать строго в безбумажном виде, подчеркивается в задачах.

По мнению Владимира Южакова, применение блокчейн и машинного обучения на госслужбе целесообразно.

— Создание таких систем на госслужбе имеет смысл. Есть надежда, что это повысит качество законотворчества, позволит более надежно реализовывать требования к качеству законов. В этот процесс должны иметь возможность включаться и третьи лица или хотя бы те, кого закон касается напрямую, — считает Владимир Южаков. — Существуют общие правила взаимоотношений на госслужбе, они используются независимо от технологий: бумажная или цифровая. Есть специальные типовые регламенты межведомственного взаимодействия правительства, есть масса других правил. Они были и останутся. Цифровые технологии изменят только характер использования этих данных, — уверен Владимир Южаков.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что новые технологии на госслужбе применимы, но проблема качества правительственных документов останется.

— Думаю, что всё это на госслужбе применимо. Но проблема подготовки нормативно-правовых актов не в этом. Проблема в их содержании. А это цифровыми технологиями не решается. Качество документов зависит непосредственно от работников, — считает Игорь Николаев.

Поручение Минкомсвязи и Минэкономразвития по рассмотрению возможности применения технологии блокчейн в госуправлении и экономике давал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, технология блокчейн может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота.

В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" подтвердили, что ведомство прорабатывает возможные изменения в работе нормотворчества.

- В части возможности пересмотра и оптимизации порядка разработки, принятия и применения нормативных правовых актов - Минэкономразвития России занимается проработкой такого порядка, в том числе с участием Министерства юстиции РФ. Предполагается, что он найдет свое отражение в плане 2017-2025 годов, где будет предусмотрен набор мероприятий для реализации этих изменений, - сообщили в пресс-службе ведомства.