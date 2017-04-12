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Газета.Ru

Постпред США при ООН: Вашингтон дал Москве шанс сохранить лицо после химатаки в Сирии

Хейли: США дали РФ шанс сохранить лицо после химатаки в Сирии
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CNN заявила, что администрация президента США Дональда Трампа дала России шанс сохранить лицо и внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Сирии после химической атаки в провинции Идлиб.
По мнению Хейли, реакция российских властей на информацию о химической атаке четко указывает на то, что Москва знала обо всем заранее.
"Они (власти России) не выглядели шокированными, они не выглядели удивленными и стали очень быстро защищаться, а затем появились доказательства, и мы увидели, что на самом деле произошло", - сказала Хейли.
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