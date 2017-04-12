Постпред США при ООН: Вашингтон дал Москве шанс сохранить лицо после химатаки в Сирии

По мнению Хейли, реакция российских властей на информацию о химической атаке четко указывает на то, что Москва знала обо всем заранее.

"Они (власти России) не выглядели шокированными, они не выглядели удивленными и стали очень быстро защищаться, а затем появились доказательства, и мы увидели, что на самом деле произошло", - сказала Хейли.