Король Иордании посоветовал Западу пойти на уступки России по Крыму

Король Иордании Абдалла II заявил в интервью Washington Post, что США и Евросоюзу нужно пойти на уступки России в отношении Крыма, чтобы найти взаимопонимание для решения сирийского вопроса. Он заявил, что Россия «играет в трехмерные шахматы», где главное значение имеют Крым, Сирия и Украина. Поэтому, считает Абдалла II, Европа и США должны обсуждать с Москвой «три вопроса одновременно» и «ожесточенно торговаться», передает РИА «Новости».

Он считает, что для России самое важное - Крым.

«Если достичь взаимопонимания в вопросе Крыма, полагаю, вы увидите намного большую гибкость в отношении Сирии, и Украина тогда станет наименее проблематичной», - заявил король Иордании.