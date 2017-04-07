Медведев: администрация Трампа доказала зависимость от мнения истеблишмента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ударом по авиабазе в Сирии администрация президента США Дональда Трампа доказала свою несамостоятельность.

"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент", — написал Медведев на странице Facebook.

Также премьер напомнил, что Вашингтон нарушил собственные процедуры, обязывающие оповещать конгресс перед такого рода военными акциями.

В ночь на пятницу Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных.

При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса также серьезно не пострадала.