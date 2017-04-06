Захарова о фото Путина с беременной Симоньян: страшно представить, что скажут сенаторы США

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Страшно представить, что скажут американские сенаторы, когда им «рассекретят» эту фотографию. Умоляю, только не спешите. Сохраним интригу», — написала Захарова.

Накануне Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию на слушаниях в сенате США , куда сенатор Джин Шахин принесла большую фотографию с изображением главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и российского лидера Владимира Путина. По словам Захаровой, данный снимок свидетельствует о том, что RT стал одним из крупнейших мировых каналов.

Шахин принесла на слушания в сенат фотографию, на которой изображены Маргарита Симоньян и Владимир Путин. Она заявила, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США, в то время как эта фотография есть в открытом доступе, а сделана она была на мероприятии, посвящённом десятилетию RT.

«Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT», — сказала сенатор.