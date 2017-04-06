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СМИ: Британские власти намерены взять курс на улучшение отношений с Россией
Власти Великобритании намерены попытаться улучшить отношения с Россией. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.
По информации издания, этот шаг связан с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который, как считают британские власти, будет налаживать отношения с Кремлём.
Отмечается, что решение Лондона изменить позицию в отношении Москвы было принято ещё в начале марта. При этом, по словам источников, британские власти готовы обсуждать с российской стороной широкий круг международных вопросов, среди которых ситуации в Сирии, Ливии и на Украине, а также борьба с терроризмом.
«Мы характеризуем нынешнюю британскую позицию как прагматизм, одерживающий верх над догматизмом», — цитирует газета базирующегося в Лондоне высокопоставленного дипломата из западноевропейского государства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим британским коллегой Борисом Джонсоном подготовку его визита в Москву.
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