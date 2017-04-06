СМИ: Британские власти намерены взять курс на улучшение отношений с Россией

Власти Великобритании намерены попытаться улучшить отношения с Россией. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

По информации издания, этот шаг связан с приходом в Белый дом Дональда Трампа , который, как считают британские власти, будет налаживать отношения с Кремлём.

Отмечается, что решение Лондона изменить позицию в отношении Москвы было принято ещё в начале марта. При этом, по словам источников, британские власти готовы обсуждать с российской стороной широкий круг международных вопросов, среди которых ситуации в Сирии, Ливии и на Украине, а также борьба с терроризмом.

«Мы характеризуем нынешнюю британскую позицию как прагматизм, одерживающий верх над догматизмом», — цитирует газета базирующегося в Лондоне высокопоставленного дипломата из западноевропейского государства.