Россия пригрозила наложить вето на резолюцию по Сирии в СБ ООН

«Без консультаций они, конечно, могут поставить этот вопрос на голосование, но очевидно получат наше категорическое вето на него», — заявил Гатилов.

Дипломат также добавил, что «западники намеренно стремятся ускорить этот процесс (принятие резолюции – Рамблер/новости)». Однако Гатилов подчеркнул, что «в Совете безопасности такие вещи быстро не делаются».

Ранее США, Франция и Великобритания распространили в СБ ООН резолюцию, касающуюся предполагаемых химических атак в Сирии.