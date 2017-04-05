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Россия пригрозила наложить вето на резолюцию по Сирии в СБ ООН
Российская делегация наложит вето на резолюцию Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), если ее выставят на голосование без консультаций. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел России Геннадий Гатилов. Его слова приводит РИА Новости.
«Без консультаций они, конечно, могут поставить этот вопрос на голосование, но очевидно получат наше категорическое вето на него», — заявил Гатилов.
Дипломат также добавил, что «западники намеренно стремятся ускорить этот процесс (принятие резолюции – Рамблер/новости)». Однако Гатилов подчеркнул, что «в Совете безопасности такие вещи быстро не делаются».
Ранее США, Франция и Великобритания распространили в СБ ООН резолюцию, касающуюся предполагаемых химических атак в Сирии.
4 апреля город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву и Тегеран оказать давление на Асада. Американские власти также сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится. В Москве заявили, что сирийская авиация нанесла удар по складу химического оружия террористов.
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