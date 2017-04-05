МИД раскритиковал высокое назначение в ООН сбежавшей из Сирии Ганьон

Ганьон назначили директором департамента полевых операций и присутствия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека . Захарова в связи с этим напомнила об одиозной репутации Ганьон: та проработала в Сирии всего три месяца, после чего власти страны объявили ее персоной нон грата и ей пришлось уехать. Действия Ганьон были несовместимы со статусом чиновника ООН, отметила Захарова.

Новое назначение Ганьон - беспрецедентный и неприемлемый шаг, подчеркивает МИД РФ.

«Надеемся, что Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш должным образом отреагирует на эту ситуацию, и такое явно ошибочное решение будет пересмотрено», - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.