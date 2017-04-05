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МИД раскритиковал высокое назначение в ООН сбежавшей из Сирии Ганьон
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемым назначение на один из руководящих постов в ООН Жоржетты Ганьон, работа которой при миссии организации в Сирии завершилась со скандалом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Ганьон назначили директором департамента полевых операций и присутствия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Захарова в связи с этим напомнила об одиозной репутации Ганьон: та проработала в Сирии всего три месяца, после чего власти страны объявили ее персоной нон грата и ей пришлось уехать. Действия Ганьон были несовместимы со статусом чиновника ООН, отметила Захарова.
Новое назначение Ганьон - беспрецедентный и неприемлемый шаг, подчеркивает МИД РФ.
«Надеемся, что Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш должным образом отреагирует на эту ситуацию, и такое явно ошибочное решение будет пересмотрено», - отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.
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