Госдума отклонила проверку расследования ФБК о Медведеве

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что по роду своей деятельности ему неоднократно приходилось «иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК». «Ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует», — отметил единоросс.

4 апреля Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники ФБК. По его словам, подобного рода материалы выгодны тем людям, «у которых есть вполне конкретные политические цели». Он также назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот».