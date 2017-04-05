Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

«Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это», — заявила дипломат в ходе брифинга с журналистами.

Представитель МИД также поблагодарила за сочувствие ряд политиков.

Она подчеркнула, что в данном случае не обошлось без «традиционного кошмара» в СМИ и соцсетях.

«Ряд представителей медийного мейнстрима и очень крупные издания

отметили, что теракт является, цитирую, «расплатой за российскую внешнюю политику». В то время как на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро.