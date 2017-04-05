Захарова прокомментировала демонстрацию фото Путина и Симоньян

Ранее Шахин показала своим коллегам совместный снимок главы государства и редактора и просила их «сделать выводы о том, что происходит на канале».

«Главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно», — сказала сенатор.

Шахин утверждает, что фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США.

«Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя», - написала Захарова.

По ее словам, данная фотография демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные себя должности благодаря своему профессионализму.

«Что же демонстрирует нам эта фотография? То, что в Российской Федерации женщины стали занимать достойные себя должности. Не номинально, не по разнарядке. А по-настоящему. Женщинам доверяют очень сложные и ранее не имеющие аналогов проекты, и они с ними прекрасно справляются, выводя их на мировой уровень. Что в нашей стране настали времена, когда профессионализм может перевешивать все остальные критерии при отборе кандидатов на ключевые должности. И ни национальность, ни гендерный фактор, ни возраст, ни блат, ни былые заслуги не перевесят главного – квалификации», - отметила Захарова.

Захарова пошутила, что снимок «бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма — и даже две».