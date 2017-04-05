Захарова прокомментировала демонстрацию фото Путина и Симоньян в сенате США

«Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав «рассекреченную» фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя», — написала в своём Facebook Захарова.

Кроме того, по мнению Захаровой, эта фотография демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные себя должности.

«Что в нашей стране настали времена, когда профессионализм может перевешивать все остальные критерии при отборе кандидатов на ключевые должности. И ни национальность, ни гендерный фактор, ни возраст, ни блат, ни былые заслуги не перевесят главного — квалификации. Ещё фотография бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма. Даже две», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Шахин принесла на слушания в сенат фото, на котором изображены Маргарита Симоньян и Владимир Путин. Сенатор утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.