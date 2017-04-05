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Россия не позвала Украину на Московскую конференцию по безопасности
Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что ведомство не приглашало Украину на VI Московскую конференцию по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
«Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли», — рассказал Фомин.
Он отметил, что между двумя странами, Россией и Украиной, «существует большой комплекс сложных вопросов — в первую очередь в двусторонних отношениях».
По словам Фомина, данные вопросы в первую очередь связаны с безопасностью на территории Украины рядом с границей России.
«Но мы эти вопросы активно обсуждаем и на Минской площадке, в ОБСЕ, и в Организации Объединённых Наций», — добавил замминистра.
Ранее Фомин заявил, что НАТО примет участие в конференции, но не будет выступать с докладом, так как представитель альянса отказался от такой возможности.
Московская конференция по международной безопасности проводится с 2012 года. В прошлом году участие приняли более 700 делегатов из 83 государств. В этом году она запланирована на 26-27 апреля.
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