Россия не позвала Украину на Московскую конференцию по безопасности

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что ведомство не приглашало Украину на VI Московскую конференцию по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

«Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли», — рассказал Фомин.

Он отметил, что между двумя странами, Россией и Украиной, «существует большой комплекс сложных вопросов — в первую очередь в двусторонних отношениях».

По словам Фомина, данные вопросы в первую очередь связаны с безопасностью на территории Украины рядом с границей России.

Ранее Фомин заявил, что НАТО примет участие в конференции, но не будет выступать с докладом, так как представитель альянса отказался от такой возможности.

Московская конференция по международной безопасности проводится с 2012 года. В прошлом году участие приняли более 700 делегатов из 83 государств. В этом году она запланирована на 26-27 апреля.