В сенате США показали «рассекреченную» фотографию Путина и Симоньян

Американский политик Джин Шахин принесла на слушания в Сенат большую фотографию, на которой изображены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с российским лидером Владимиром Путиным

«Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT», — сказала Шахин.

Сенатор утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.

«Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней главный редактор RT и бывший участник кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно», — сказала сенатор.

По её словам, «Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости».

Отметим, что представленная фотография есть в открытом доступе.