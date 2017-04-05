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В сенате США показали «рассекреченную» фотографию Путина и Симоньян
Фото: RT на русском
Американский политик Джин Шахин принесла на слушания в Сенат большую фотографию, на которой изображены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с российским лидером Владимиром Путиным.
«Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT», — сказала Шахин.
Сенатор утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.
«Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней главный редактор RT и бывший участник кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно», — сказала сенатор.
По её словам, «Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости».
Отметим, что представленная фотография есть в открытом доступе.
RT регулярно подвергается нападкам и обвинениям в Сенате США. Так, 31 марта Маргарита Симоньян прокомментировала заявления в сенате США по поводу деятельности телеканала и агентства Sputnik.
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