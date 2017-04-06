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Госдума вступилась за Медведева
На заседании Госдумы 5 апреля депутаты отклонили внесенную представителями КПРФ инициативу о расследовании данных «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Об этом сообщает ТАСС.
Против парламентского расследования проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.
Председатель комитета Госдумы по безопасности, депутат «Единой России» Василий Пискарев подчеркнул, что на своей прошлой работе - в Следственном комитете - он часто имел дело с материалами ФБК. По его словам, расследования фонда не имеют «ничего общего с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией».
«Продукт его творчества, как выяснялось ранее (и, уверен, сейчас ситуация такая же), - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», - заявил Пискарев.
Ранее против инициативы КПРФ выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как писали СМИ, по мнению Володина, «поддержать поручение КПРФ — значит поддержать» оппозиционера Алексея Навального. Также Володин призвал фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».
Сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», сделанными «по принципу компота». По мнению премьера, у заказавших этот материал людей «есть вполне конкретные политические цели». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал», - заверил глава правительства.
Навального он назвал «судимым персонажем», который «тащит людей на улицы», чтобы стать президентом.
В начале марта ФБК, основанный Навальным, опубликовал расследование, посвященное активам, которые якобы есть у Медведева. Это расследование стало поводом для антикоррупционных акций, которые прошли 26 марта примерно в ста российских городах.
КПРФ Фонд борьбы с коррупцией Единая Россия Госдума Еще 1 тег
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