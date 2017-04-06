Госдума вступилась за Медведева

Против парламентского расследования проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.

«Продукт его творчества, как выяснялось ранее (и, уверен, сейчас ситуация такая же), - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», - заявил Пискарев.

Ранее против инициативы КПРФ выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Как писали СМИ, по мнению Володина, «поддержать поручение КПРФ — значит поддержать» оппозиционера Алексея Навального . Также Володин призвал фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».

Сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», сделанными «по принципу компота». По мнению премьера, у заказавших этот материал людей «есть вполне конкретные политические цели». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал», - заверил глава правительства.

Навального он назвал «судимым персонажем», который «тащит людей на улицы», чтобы стать президентом.

В начале марта ФБК, основанный Навальным, опубликовал расследование, посвященное активам, которые якобы есть у Медведева. Это расследование стало поводом для антикоррупционных акций, которые прошли 26 марта примерно в ста российских городах.