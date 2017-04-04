Врио главы Удмуртии Бречалов прибыл в Ижевск

Врио губернатора Удмуртской Республики Александр Бречалов прибыль в Ижевск. Об этом сообщает местное издание Susanin со ссылкой на пассажиров воздушного судна.

Самолет, как сообщается, приземлился в аэропорту в 23.10 по местному времени (22.10 мск).

Ранее президент России Владимир Путин назначил Бречалова и.о. главы Удмуртии.

Также источник сообщил "Газете.Ru", что Бречалов покинет пост сопредседателя "Общероссийского народного фронта" в связи с назначением на новую должность.