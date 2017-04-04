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Врио главы Удмуртии Бречалов прибыл в Ижевск
Врио губернатора Удмуртской Республики Александр Бречалов прибыль в Ижевск. Об этом сообщает местное издание Susanin со ссылкой на пассажиров воздушного судна.
Самолет, как сообщается, приземлился в аэропорту в 23.10 по местному времени (22.10 мск).
Ранее президент России Владимир Путин назначил Бречалова и.о. главы Удмуртии.
Также источник сообщил "Газете.Ru", что Бречалов покинет пост сопредседателя "Общероссийского народного фронта" в связи с назначением на новую должность.
Экс-глава республики Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, арестован на два месяца.
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