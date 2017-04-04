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Скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов
Фото: РЕН ТВ
Скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов, пишет издание "Фонтанка.ру".
По предварительным данным, смерть Тюльпанова носит бытовой характер. Предполагается, что он поскользнулся и ударился головой.
На место выехал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Петербурга.
Тюльпанов был членом Совфеда Федерального Собрания РФ от Ненецкого автономного округа, председателькомитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации.
Еще накануне Тюльпанов комментировал СМИ теракт, произошедший в метро в Петербурге. "Страшная трагедия, которая унесла жизни петербуржцев, на мой взгляд, бесспорно является спланированной провокацией, направленной против всего нашего государства", - говорил "Комсомольской правде" Тюльпанов.
Он отмечал, что произошел демонстративный теракт с целью дискредитировать Россию, "в том числе, и накануне значительных политических, культурных и спортивных событий, запланированных к проведению в Северной столице".