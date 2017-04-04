Липецкий губернатор посетовал на задремавшего Илью Муромца

Губернатор Липецкой области Олег Королев считает, что в мире сейчас происходит активное противостояние добра и зла. Своими размышлениями он поделился на своей странице в Twitter во вторник, 4 апреля.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что «миром правит добро». По его мнению, люди ценят хорошее только когда есть противовес в виде зла.

Не только в России,а в мире в целом - исторический ПИК СРАЖЕНИЯ ДОБРА СО ЗЛОМ...К сожалению, Илья Муромец (символ Добра) любит подремать... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 4 апреля 2017 г.

Днем ранее, комментируя теракт в петербургском метро, Олег Королев написал в Twitter: «В чем ПРОМЫСЕЛ? В побуждении ДОБРА к его просыпанию?» (орфография автора сохранения — прим. «Ленты.ру»). В комментариях у главы региона попросили разъяснить его мысль, однако подробного объяснения не последовало.

27 февраля липецкий губернатор назвал неизбежной победу добра над злом. За месяц до этого он через Twitter призвал жителей активнее подкармливать птиц.